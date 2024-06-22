الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة: نحو 100 شهيد خلال 24 ساعة

وأعلنت الوزارة أنّ عدداً من الشهداء لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، إذ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفاد مصدر في غزة، أن "جيش" الاحتلال كثّف من قصفه على المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزّة. واستهدف بالقصف المدفعي ونيران الدبابات الإسرائيلية، بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، اعتدت زوارق حربية إسرائيلية على ساحل مدينة غزة، وتعمّدت إطلاق قذائفها على الصيادين، وبحسب مصدر، أصابت بحرية الاحتلال، صيادين اثنين بالرصاص قرب ميناء غزة.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإعلامي في غزة، أن المجاعة تقترب بشكل سريع من محافظتي غزة والشمال.

ولفت المصدر إلى أنّ المجاعة باتت محققة، لا سيما في المناطق الشمالية مع استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة.

وفي إحصاء غير نهائي، أشارت وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 37 ألفاً و551 شهيداً، وإصابة 85 ألفاً و911 جريحاً.