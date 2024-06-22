الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 حزيران 2024 ساعة 15:29

الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة: نحو 100 شهيد خلال 24 ساعة

الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة: نحو 100 شهيد خلال 24 ساعة
وأعلنت الوزارة أنّ عدداً من الشهداء لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، إذ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
وأفاد مصدر في غزة، أن "جيش" الاحتلال كثّف من قصفه على المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزّة. واستهدف بالقصف المدفعي ونيران الدبابات الإسرائيلية، بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
 
بالإضافة إلى ذلك، اعتدت زوارق حربية إسرائيلية على ساحل مدينة غزة، وتعمّدت إطلاق قذائفها على الصيادين، وبحسب مصدر، أصابت بحرية الاحتلال، صيادين اثنين بالرصاص قرب ميناء غزة. 
 
وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإعلامي في غزة، أن المجاعة تقترب بشكل سريع من محافظتي غزة والشمال.
 
ولفت المصدر إلى أنّ المجاعة باتت محققة، لا سيما في المناطق الشمالية مع استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة.
 
وفي إحصاء غير نهائي، أشارت وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 37 ألفاً و551 شهيداً، وإصابة 85 ألفاً و911 جريحاً. 
 
رقم : 1143163
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صنعاء ستكشف اعترافات موسعة جديدة لشبكة التجسس
صنعاء ستكشف اعترافات موسعة جديدة لشبكة التجسس
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
السید مهدي نوراني
21 حزيران 2024
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
21 حزيران 2024
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
21 حزيران 2024
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
21 حزيران 2024
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
21 حزيران 2024
بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية
بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية
21 حزيران 2024
من هزيمة تل أبيب النهائية إلى النصر المؤکد للمقاومة في قطاع غزة
من هزيمة تل أبيب النهائية إلى النصر المؤکد للمقاومة في قطاع غزة
20 حزيران 2024
مخبر: سياسات حكومة الشهيد رئيسي غيرت المعادلات الدولية بالكامل
مخبر: سياسات حكومة الشهيد رئيسي غيرت المعادلات الدولية بالكامل
20 حزيران 2024
وزير الداخلية: الانتخابات الرئاسية ستجرى بنزاهة وامانة تامتين
وزير الداخلية: الانتخابات الرئاسية ستجرى بنزاهة وامانة تامتين
20 حزيران 2024
السيد الحوثي: الفلسطينيون يعانون في عيد الأضحى نتيجة الإبادة الجماعية
السيد الحوثي: الفلسطينيون يعانون في عيد الأضحى نتيجة الإبادة الجماعية
20 حزيران 2024
السيد نصر الله: نحتفظ بأسلحة جديدة للمقبل من الأيام
السيد نصر الله: نحتفظ بأسلحة جديدة للمقبل من الأيام
19 حزيران 2024
حكومة نتنياهو يهاجمها ربيع "اسرائيلي" يطالب برحيلها
حكومة نتنياهو يهاجمها ربيع "اسرائيلي" يطالب برحيلها
19 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
إحصائيات "حزب الله" عن فرار المستوطنين الصهاينة