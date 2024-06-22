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السبت 22 حزيران 2024 ساعة 15:31

تايوان ترصد 14 طائرة عسكرية و7 سفن صينية حول الجزيرة

تايوان ترصد 14 طائرة عسكرية و7 سفن صينية حول الجزيرة
وقالت الوزارة في بيان إنّ "32 طائرة تجاوزت الخط الأوسط لمضيق تايوان"، في إشارة إلى الحدود غير الرسمية التي ترفضها بكين. وأضافت الوزارة أنّها "راقبت الوضع واستجابت وفقاً لذلك".
 
يأتي هذا الإعلان عقب فرض الصين عقوبات جنائية على "الانفصاليين المتشددين" المؤيدين لاستقلال تايوان.
 
وبحسب وسائل إعلام صينية، تسمح هذه اللوائح بإصدار عقوبة الإعدام والمحاكمة غيابياً في القضايا المرتبطة بالقيام بأعمال "انفصالية" أو التحريض عليها.
 
وكانت تايوان قد رصدت 62 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة في 25 أيار/مايو، وهو أعلى عدد في يوم واحد خلال هذه السنة، في وقت أجرت الصين  مناورات عسكرية، عقب تنصيب الرئيس الجديد لاي تشينغ تي الذي تعدّه بكين "انفصالياً خطيراً".
 
وفي هذا السياق، أكدت بكين أنّ انفصال تايوان لا يتوافق مع السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وأنّ الجزيرة "جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وشؤون تايوان هي شؤون الصين الداخلية".
 
يُشار إلى أنّ تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الانفصال.
 
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعدّ السيادة الصينية على الجزيرة أمراً لا جدال فيه.
رقم : 1143165
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