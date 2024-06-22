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السبت 22 حزيران 2024 ساعة 15:59

إنتاج إيران من النفط..4 ملايين برميل يوميا حتى نهاية العام

إنتاج إيران من النفط..4 ملايين برميل يوميا حتى نهاية العام
وقال أوجي في مؤتمر صحفي اليوم: في الحكومة الـ13 تم إنجاز 153 مشروعاً بقيمة 34 ملياراً في قطاعي المنبع والمصب.
 
وأضاف أوجي: تمكنا من بيع جميع مكثفات الغاز بحلول عام 1401 إيراني ( 2022 م) باستخدام الأساليب الحديثة في مجال مبيعات النفط ودبلوماسية الطاقة الناجحة.
 
وقال وزير النفط: خطتنا في بداية حكومة رئیس الجمهوریة الشهيد رئيسي كانت إعطاء الأولوية للمشاريع التي لم تكتمل والمشاريع الإنتاجية ومن بينها مشاريع التخزين، وتطوير الحقول، وتجميع غازات الشعلة، ونقل المنتجات و نمتلك حالیا أكثر من 300 مشروع بقيمة 120 مليار دولار على جدول الأعمال.
 
واستطرد قائلا: قمنا بزيادة إنتاج النفط من 2.2 مليون برميل یومیا إلى 3.6 مليون برميل ومن المخطط أن يصل إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا هذا العام كما ارتفع إنتاج الغاز بمقدار 53 مليون متر مكعب؛ وزادت الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات بمقدار 10 ملايين طن لتصل إلى 100 مليون طن سنويا.
 
وأعلن أوجي أنه سيتم افتتاح 4 إلى 5 مشاريع للبتروكيماويات.
 
وقال وزير النفط: حققنا رقماً قياسياً غير مسبوق في إنتاج الغاز وتمكنا من الحصول على المركز الأول في زيادة إنتاج الغاز للدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز. وحصلت إيران على المركز الأول بتسجیل نمو بنسبة 5 بالمائة.
 
وأكد: تم تحسين جودة المنتجات البترولية في 9 مصافي وارتفع إنتاج البنزين من 96 إلى 114 مليون لتر يوميا والديزل من 105 إلى 114 مليون لتر يوميا في الحكومة الـ13.
 
وأضاف: تستخرج إيران من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر 75 إلى 100 مليون متر مكعب من الغاز أكثر مما تستخرجه قطر .
 
وأكد أوجي: أنجزنا أيضاً المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي المشترك بين إيران وقطر ويتم الآن استخراج 12 مليون متر مكعب من الغاز ومن المخطط أن يصل هذا العدد إلى 50 مليون متر مكعب يوميا.
رقم : 1143172
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