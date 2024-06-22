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السبت 22 حزيران 2024 ساعة 20:00

حزب الله يستهدف مبانيَ في "المطلة" تحصّن فيها جنود إسرائيليون.

حزب الله يستهدف مبانيَ في "المطلة" تحصّن فيها جنود إسرائيليون.
وأكدت المقاومة استهدافها موقعي الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وحققت إصابات مباشرة في الموقعين.
 
وأكدت المقاومة الإسلامية استهداف مجاهديها مبانيَ يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة، بالأسلحة الملائمة، التي أصابت أهدافها بصورةٍ مباشرة، وأدت الى اشتعال النيران في المباني.
 
ولفتت المقاومة إلى أنّ هذه العملية جاءت أيضاً رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة الخيام، أمس. 
 
وفي ردّ على الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة ميس الجبل الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة، وأصابوه ‏إصابة مباشرة.
 
وكان مصدر تحدث عن إطلاق صواريخ في اتجاه مواقع "جيش" الاحتلال في مزارع شبعا المحتلة‏، وعن استهداف مستوطنة المطلة بنيران مباشرة. 
 
اعتداءات إسرائيلية متواصلة
وأكد المصدر أنّ الاحتلال واصل قصفه أطراف بلدتي الخيام وكفركلا، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالقرب من مركز للجيش اللبناني في بسطرا في كفرشوبا.
 
وأضاف أنّ مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت أحد البساتين في منطقة القياعة، شرقي مدينة صيدا. واستهدف الاحتلال، عبر القصف المدفعي والقنابل الفوسفورية، أطراف بلدة حولا، وفق ما نقل مراسلنا.
 
وفي وقت سابق اليوم، استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في منطقة الخيارة في البقاع الغربي.
 
 
 
رقم : 1143216
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