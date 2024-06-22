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السبت 22 حزيران 2024 ساعة 20:02

أول رد لبناني على أنباء تزعم سحب دول لسفرائها من البلاد

أول رد لبناني على أنباء تزعم سحب دول لسفرائها من البلاد
وقال الوزير المكاري في بيان: "تبث مواقع إلكترونية أخبارا لا أساس لها من الصحة، زاعمة أن دولا أوروبية وغربية منها ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا تسحب سفراءها من لبنان".
 
وأشار إلى أن "هذا النمط من الأخبار الكاذبة يندرج في إطار الحرب النفسية التي غالبا ما يلجأ إليها العدو الإسرائيلي ويغذّيها بمختلف الوسائل".
 
وأردف في بيانه: "إن وزارة الاعلام تهيب بكافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمدوّنين في هذه المرحلة البالغة الدقة، توخي الحذر، واعتماد المهنية في التحقق من مصادر الأخبار قبل نقلها".
 
وأكد أن هذا يأتي "انطلاقا من المسؤولية الوطنية أولا".
 
وبيّن أن وزارة الإعلام تعوّل على التزام الإعلام اللبناني معايير الدقة والموثوقية والشفافية، "وتؤكد أنها لن تتهاون في متابعة ظاهرة الأخبار المفبركة لقطع الطريق على محاولات الدسّ والتخويف، مع الإشارة إلى أن كل من يبث أخبارا مماثلة من دون التحقق، يشارك من حيث لا يدري في توتير الأجواء عبر المساهمة في نقل الأكاذيب".
رقم : 1143217
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