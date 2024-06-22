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السبت 22 حزيران 2024 ساعة 20:04

واشنطن تعلن موقفها إذا اندلعت حرب بين 'اسرائيل' وحزب الله

واشنطن تعلن موقفها إذا اندلعت حرب بين
طمأن مسؤولون أميركيون وفدا من كبار المسؤولين الإسرائيليين بأن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة لدعم "إسرائيل" إذا اندلعت حرب شاملة بينها وبين حزب الله اللبناني، وفقا لما قاله مسؤول أميركي رفيع لشبكة "سي إن إن".
 
وأكد المسؤول أنه بالرغم من عدم إمكانية توفير قوات أميركية على الأرض، فإن إدارة بايدن جاهزة لتقديم مساعدات عسكرية إلى الجيش الإسرائيلي في حال اندلاع حرب أوسع بين الطرفين.
 
وذكرت الشبكة أن هذه التأكيدات جاءت خلال اجتماع مسؤولين أميركيين مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي اللذين يزوران واشنطن.
 
وشارك المسؤولان هذا الأسبوع في سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الإدارة الأميركية مثل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومنسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض بريت ماكجورك.
 
والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي "المصادقة" على خطط عملياتية لهجوم واسع على جنوب لبنان.
 
في المقابل، حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من احتمال اقتحام منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة، ردا على أي هجوم إسرائيلي واسع ضد لبنان.
رقم : 1143218
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