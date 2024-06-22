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السبت 22 حزيران 2024 ساعة 20:10

‏رئيس الوزراء العراقي يوجه بتقليص الدوام الرسمي ليصبح التالي..

‏رئيس الوزراء العراقي يوجه بتقليص الدوام الرسمي ليصبح التالي..
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعراق في بيان إنه "مراعاةً لظروف ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصًا أوقات الذروة، وبهدف تخفيف الأعباء على المواطنين عمومًا والموظفين خصوصًا وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وجه رئيس مجلس الوزراء ما يأتي:
 
1. يكون وقت بدء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة في المحافظات، عدا العاصمة بغداد، في الساعة السابعة صباحًا وانتهاء الدوام في الساعة الواحدة ظهرًا.
 
2. يخول المحافظون صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، بما فيها الدوائر المركزية غير المرتبطة بالمحافظة العاملة في محافظاتهم في الأيام التي تبلغ فيها درجات الحرارة (50) درجة مئوية فأكثر.
 
3. يستمر العمل في المؤسسات الحكومية كافة في العاصمة بغداد، وفقًا للتوقيتات المذكورة بحسب قرار مجلس الوزراء (24213) لسنة 2024 مع مراعاة التعديلين الآتيين:
 
‌أ. تقديم وقت بدء الدوام الرسمي مدة ساعة واحدة بحسب التصنيف المبين في القرار المذكور آنفًا.
 
‌ب. تقليص عدد ساعات الدوام الرسمي لمدة ساعة واحدة في نهاية الدوام، فيكون وقت نهاية الدوام قبل ساعتين من الوقت المعمول به قبل هذا التوجيه (ساعة بسبب التقديم، وساعة إضافية بسبب التقليص).
 
4. تكون أوقات الدوام الرسمي وفقًا للتوقيتات المذكورة في هذا التوجيه، بدءًا من يوم الأحد 23/6/2024 لغاية يوم الخميس 29/8/2024 ثم يعاد العمل بالتوقيتات المعمول بها قبل إصدار هذا التوجيه.
 
5. للوزير المختص تمديد العمل خارج التوقيتات المذكورة في هذا التوجيه في حالات الضرورة، ووفقًا للقانون".
رقم : 1143223
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