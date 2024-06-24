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الاثنين 24 حزيران 2024 ساعة 06:34

في اليوم 262 للعدوان.. شهيدان وجرحى بقصف غزة والاحتلال يقتحم مخيمي العروب والفارعة

في اليوم 262 للعدوان.. شهيدان وجرحى بقصف غزة والاحتلال يقتحم مخيمي العروب والفارعة
وتشن طائرات الاحتلال، في هذه الأثناء، غارة عنيفة على حي الزيتون شرق مدينة غزة.

فيما تطلق النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خان يونس، وتنسف مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وقبل قليل، أطلقت طائرات الاحتلال الرصاص في محيط دوار النابلسي، والشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,598 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,032 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل
وقبيل فجر اليو ايضا، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال المخيم.

الاحتلال يعتقل طفلا من بيت أمر شمال الخليل
وفي نفس الوقت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلا من بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال الطفل محمد منذر الزعاقيق (12 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت في البداية منطقة الفارعة بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة، وتمركزت على الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم لأكثر من ساعة، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية من حاجز الحمرا العسكري إلى المنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، دون أن يبلغ عن إصابات، أو اعتقالات.

وتزامنا مع ذلك، يشهد حاجز تياسير العسكري شرق طوباس تحركات وتجمعات لآليات عسكرية.
 
رقم : 1143445
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