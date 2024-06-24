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الاثنين 24 حزيران 2024 ساعة 06:38

نتنياهو يعلن استعداد كيان الاحتلال لصفقة تبادل جزئية

نتنياهو يعلن استعداد كيان الاحتلال لصفقة تبادل جزئية
واضاف بنيامين نتنياهو إنه ليس مستعدا لإقامة دولة فلسطينية، ولن يسمح بتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.

وأوضح ، في مقابلة مع القناة 14 الصهيونية، أنه يريد "إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين محليين" مشيرا إلى أن إعادة الاستيطان إلى غزة ليست أمرا واقعيا.

وزعم رئيس حكومة الاحتلال أن مرحلة القتال الشديد في غزة على وشك الانتهاء، لكنه أكد عدم استعداده لوقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس.

وعن صفقة تبادل الأسرى، قال إنه مستعد لصفقة جزئية يستعيد بها بعض الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، لكنه أكد على استئناف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها.

وقال نتنياهو إنه ليس مستعدا -أيضا- لإبقاء الوضع على حاله في الشمال على حدود لبنان، وإنه يجري الاستعداد لخطط لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

وصرح نتنياهو بأن توقف الأسلحة الأميركية كان دراماتيكيا، مشيرا إلى إمكانية مواصلة الحرب بما لدى إسرائيل لكنه يفضل الحصول على مزيد منها، بحسب تصريحاته.
 
رقم : 1143446
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