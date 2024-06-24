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الاثنين 24 حزيران 2024 ساعة 06:51

العميد سريع: القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

العميد سريع: القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي
وكانت القوات المسلحة استهدفت السفنية ، اول أمس السبت، عبر عدد من الصواريخ الباليستية، وحققت إصابةً مباشرةً في السفينة وفق ما صرح به العميد سريع.

كما وأعلن عن استهداف القوة الصاروخية اليمنية لسفينة "STOLT SEQUOIA" في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة.

وقال العميد سريع أن استهداف السفينتين يأتي لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

فيما جددت القوات المسلحة تحذيرها للشركات المتعاملة مع الاحتلال الاسرائيلي، وأكدت بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف مهما كانت وجهتها.

في المقابل أشاد العميد سريع بالشركات التي أوقفت عمليات الشحن البحري إلى موانئ فلسطين المحتلة وتعاملت بإيجابية مع القوات المسلحة اليمنية.

ولفت إلى أن انسحاب حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور" من البحر الأحمر جاء نتيجة عمليات استهدافها المتكررة بالاضافة إلى العمليات المستمرة في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في المحيط الهندي.

وأكد العميد سريع استمرار القوات المسلحة اليمنية في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
رقم : 1143449
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