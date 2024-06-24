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الاثنين 24 حزيران 2024 ساعة 08:16

زوارق الجيش اليمني المسيرة تثير رعب كيان الاحتلال

زوارق الجيش اليمني المسيرة تثير رعب كيان الاحتلال
ويعكس تسليط وسائل الإعلام العبرية، الضوء حول الزوارق المسيّرة لقوات صنعاء، حجم المخاوف الكبيرة لدى كيان الاحتلال، لاسيما بعد فشل التحالف الأمريكي البريطاني الأوروبي في فك الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية، رداً على جرائم الإبادة البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الـ7 من أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في عددها الصادر الأحد، إن تحدي الزوارق المسيّرة اليمنية يتزايد، مشيرةً إلى أن قوات صنعاء أصبحوا خبراء في إظهار هذا التهديد، بعد أن أغرقوا مؤخراً سفينة "توتور".

هذا وقد أثبتت الزوارق المسيرة في سلاح البحرية اليمنية فعاليتها بقوة خلال العمليات العسكرية المساندة لغزة في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط فشل أمريكي بريطاني ذريع بالتصدي لها.
رقم : 1143464
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