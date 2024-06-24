جنرال أمريكي يحذر من صراع واسع إذا أعلنت 'إسرائيل' حربا على لبنان

وقال براون للصحفيين، قبل توقفه في الرأس الأخضر في طريقه للمشاركة في محادثات دفاع إقليمية في بوتسوانا: “حزب الله أكثر قدرة من حماس في ما يتعلق بالقدرات الشاملة وعدد الصواريخ وما شابه. وأود فقط أن أقول إنني أرى إيران أكثر ميلا لتقديم دعم أكبر لحزب الله”.



ولم يكشف براون عن توقعه للخطوات التالية التي يمكن أن تتخذها تل ابيب، محذرا من أن شن هجوم على لبنان "يمكن أن يزيد من احتمال نشوب صراع أوسع، ولا سيما إذا تعرض وجود حزب الله للتهديد".



وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية كتبت أن تنظيمي "كتائب حزب الله بالعراق" و"حركة النجباء" أعلنا استعدادهما للمشاركة إلى جانب "حزب الله" في حال موافقته، على "مواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان".



من جانبه ادعى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، مساء الأحد: "لست مستعدا لإبقاء الوضع على حاله في الشمال ونجري استعداداتنا لكن لا يمكنني الخوض في تفاصيل خططنا".



وتابع: "نعرف أن لديهم (حزب الله) أهدافا.. إبعاد حزب الله وإزالته فعليا، لن يتم عبر الاتفاقيات على الورق، سيتعين علينا فرض هذا الامر، علينا إعادة السكان إلى منازلهم، ونحن نعمل على ذلك" حسب زعمه.

