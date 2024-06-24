كوريا الجنوبية.. مصرع 20 شخصاً جراء حريق في مصنع للبطاريات

وأفاد عنصر الإطفاء كيم جين يونغ لوكالة يونهاب بأن عناصر الإطفاء تمكّنوا من إخماد الجزء الأكبر من الحريق في الموقع، ويقومون بسحب الجثث من المبنى المتفحّم، مشيراً إلى أنه تم العثور على 20 جثة.



وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع شخص وإصابة آخر بحروق خطرة ولا يزال 21 شخصاً في عداد المفقودين.



وتعود ملكية مصنع البطاريات إلى مجموعة أريسيل الكورية الجنوبية الرئيسية في صناعة البطاريات، ويقع في هواسيونغ جنوب العاصمة سيئول.



وتتواصل جهود فرق الإطفاء والإغاثة، فيما لم يعرف بعد السبب وراء اندلاع الحريق.



وتعد كوريا الجنوبية من كبار منتجي البطاريات، ولا سيما تلك التي تستخدم في السيارات الكهربائية، حيث تزود مصانعها مصنعي الآليات الكهربائية عبر العالم بالبطاريات، ومن بينها شركة تيسلا.