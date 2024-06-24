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الاثنين 24 حزيران 2024 ساعة 12:14

كنعاني یدین الهجوم الإرهابي في داغستان

كنعاني یدین الهجوم الإرهابي في داغستان
وادان "كنعاني" في مذكرة على حسابه الرسمي في الفضاء الافتراضي، الهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية داغستان الروسية، بما في ذلك مدينتي "دربند" و ماخاج قلعة" التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعرب عن تعازيه وتعاطفه مع روسيا حكومة وشعبا وخاصة أسر الضحايا، قائلا: تعتبر جمهورية الإسلامية الإيرانية الإرهاب، أيا كان نوعه، تهديدا للمجتمع الإنساني والأمن الدولي وتشدد على ضرورة تحلى المجتمع الدولي بارادة جادة وبذل جهود فعالة لمواجهة هذا التهديد المشترك.

ویذکر اعلن لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا، أنه تم تنفيذ هجمات مسلحة مساء امس الأحد في "دربند" و ماخاج قلعة" على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ومركزا لشرطة المرور.
رقم : 1143506
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