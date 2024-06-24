الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 حزيران 2024 ساعة 12:16

باقري كني يؤكد على سياسة حسن الجوار وتعميق العلاقات مع سلطنة عمان

باقري كني يؤكد على سياسة حسن الجوار وتعميق العلاقات مع سلطنة عمان
وعلى هامش الاجتماع الـ19 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بطهران، التقى الممثل الخاص لسلطنة عمان "عبد العزيز الهنائي" وزير الخارجية الايراني بالوكالة " علي باقري كني" وتباحث معه في اخر المستجدات والمواضيع ذات الصلة.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير الخارجية الايراني بالوكالة على تصميم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمواصلة نهج الشهيدين اية الله رئيسي وامير عبد اللهيان في سياسة الجوار وتطوير وتعميق العلاقات بشكل شامل مع دول الجوار وخاصة سلطنة عمان.

من جانبه شكر الممثل الخاص لحكومة سلطنة عمان، الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استضافتها اجتماع طهران لحوار التعاون الآسيوي، وأعرب عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب بلاده باستشهاد اية الله رئيسي وامير عبد اللهيان معتبرا هذه الحادثة بالخسارة المؤسفة ومستذكرا باعتزاز وفخر لقاءاته مع الشهيدين.

كما اعرب عبد العزيز الهنائي عن أمله في إجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية بنجاح، وعن ثقته في أن إيران حكومة وشعبا ستواصل طريق التنمية والازدهار وتوطيد العلاقات مع الدول المجاورة والصديقة من خلال تجاوزها الوضع الحساس الحالي.

كما تم خلال هذا اللقاء بحث وتبادل الآراء حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تسلمت رئاسة منتدى الحوار الاسيوي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، على مدى يومي الاحد والاثنين 23 و24 حزيران / يونيو 2024 اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي الـ19.

ويشارك في هذا الاجتماع، الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية ويراسه وزير الخارجية بالوكالة "علي باقري كني"، أكثر من 40 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء الخارجية ووكلاء ومساعدي الوزراء المعنيين، والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين من قبل الدول الأعضاء.
رقم : 1143507
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
24 حزيران 2024
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
24 حزيران 2024
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
24 حزيران 2024
صنعاء ستكشف اعترافات موسعة جديدة لشبكة التجسس
صنعاء ستكشف اعترافات موسعة جديدة لشبكة التجسس
22 حزيران 2024
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
السید مهدي نوراني
21 حزيران 2024
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
21 حزيران 2024
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
21 حزيران 2024
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
21 حزيران 2024
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
21 حزيران 2024
بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية
بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية
21 حزيران 2024
من هزيمة تل أبيب النهائية إلى النصر المؤکد للمقاومة في قطاع غزة
من هزيمة تل أبيب النهائية إلى النصر المؤکد للمقاومة في قطاع غزة
20 حزيران 2024
مخبر: سياسات حكومة الشهيد رئيسي غيرت المعادلات الدولية بالكامل
مخبر: سياسات حكومة الشهيد رئيسي غيرت المعادلات الدولية بالكامل
20 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟