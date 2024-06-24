موسكو تُحمّل واشنطن مسؤولية الهجوم على القرم: لن يمر من دون عقاب

وتابعت أنه تم إخطار السفيرة الأميركية أن بلادها تتحمل مسؤولية متساوية مع نظام كييف عن الهجوم الإرهابي في القرم، وأنّ الخطوات التي اتخذتها واشنطن "لن تمر من دون عقاب".

وشددت على أنّ الولايات المتحدة باتت طرفاً في الصراع عبر تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة تستخدم لضرب روسيا.

وفي السياق، حمّلت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم الصاروخي، أمس الأحد، على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، كونه نفذ بواسطة صواريخ "أتاكمس" التي سلمتها واشنطن لكييف.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ "مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على مدنيين في سيفاستوبول (إحدى مدن شبه جزيرة القرم) تقع في الدرجة الأولى على واشنطن التي زودت أوكرانيا بأسلحة"، وكذلك على سلطات كييف، مؤكدةً أنّ "أفعالاً كهذه لن تبقى من دون رد".

بدوره، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الهجوم الصاروخي الأوكراني على شبه جزيرة القرم، بأنّه "بربري".

وفي تصريح للصحافيين، أكّد بيسكوف أنّ "تورط الولايات المتحدة في العمليات القتالية التي أسفرت عن مقتل مدنيين روس لا يمكن إلاّ أن يكون له عواقب".

ورداً على سؤال عمّا إذا كان الكرملين يتفق مع الرأي القائل إنّ الهجوم الصاروخي على شبه جزيرة القرم والهجوم الإرهابي في داغستان هما حدثان من سلسلة واحدة، قال بيسكوف إنّ هناك هيئات تحقيق ستقوم بعملها، وبعد ذلك سيكون من الممكن استخلاص بعض الاستنتاجات، سواء كانت هذه سلسلة واحدة من الأحداث أم لا".

أمّا السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، فشدّد على أنّ قصف سيفاستوبول بصواريخ "أتاكمس" الأميركية "أظهر أنّ الإدارة الأميركية تقف إلى جانب الإرهاب الدولي، لكنّها لن تفلت من المسؤولية".

وقال أنطونوف للصحافيين، إنّ "الإدارة الأميركية انحازت إلى جانب الإرهاب الدولي بدعمها الواضح لجرائم نظام كييف والتغاضي عن الهجمات التي يشنها بانديرا على المدنيين".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أميركية الصنع من طراز "أتاكمس"، ما أدّى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة 151 آخرين، منهم 27 طفلاً بجروح متفاوتة الخطورة.

وبالتزامن مع الهجوم على شبه جزيرة القرم، استهدفت هجماتٍ مسلحة، مساء الأحد، كنيستين أرثوذكسيتين وكنيس يهودي ومركز لشرطة المرور في ديربنت ومحج قلعة، وفتحت لجنة التحقيق الروسية في داغستان دعاوى جنائية بموجب مادة "الهجمات الإرهابية".

وأدّى الهجوم في داغستان إلى مقتل 15 شرطياً، بالإضافة إلى عدد من المدنيين، فيما أعلنت اللجنة، فجر اليوم، عن تحييد 3 مسلحين في محج قلعة وإثنان في دربنت خلال عملية لمكافحة الإرهاب في داغستان.