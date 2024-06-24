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الاثنين 24 حزيران 2024 ساعة 14:17

باقري كني: إيران ستستخدم كل قوتها لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي بحق أهالي غزة

باقري كني: إيران ستستخدم كل قوتها لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي بحق أهالي غزة
وشكر باقري كني شعب غزة الشجاع والأعزل، خلال كلمته في الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منتدى "حوار التعاون الآسيوي" في طهران، مؤكّداً أنّ بلاده تدين بشدة استمرار كيان الاحتلال في جرائمه وإبادته الجماعية، الأمر الذي ترك المجتمع الإنساني في حالة ذهول، وبالطبع في حالة من التقاعس عن العمل خلال الأشهر الثمانية الماضية.
 
وبيّن أنّ الاحتلال الإسرائيلي، من خلال انتهاج سياسة الفصل العنصري، يزيد من حجم تهديده وعدوانه على الشعب الفلسطيني كل يوم، لكن هذه المرة بدأت فصائل المقاومة الشعبية حركة جديدة لنيل الحرية والمطالبة بحقوقها الضائعة.
 
في غضون ذلك، أشار باقري كني إلى أنّ التاريخ هو الدليل على أن ظلم الأبرياء لن يبقى دون رد، وأن يد العدالة ستضرب المعتدين والظالمين، مؤكّداً أنّ إيران تعتبر "فلسطين جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي، ونقف بكل ما أوتينا من قوة لدعم إخواننا الفلسطينيين".
 
وفي سياق آخر، بيّن أنّ منتدى "حوار التعاون الآسيوي" يحظى باهتمام إيران، باعتباره آلية تعاون شاملة في آسيا، ولما يؤكده من رغبة الدول الآسيوية في التعددية والشمولية.
 
وفي بداية الاجتماع، وقف المشاركون دقيقة صمت تكريماً لروح الشهيدين الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.
 
ومنتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD) منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها في 18 حزيران/يونيو 2002 لتعزيز التعاون الآسيوي على مستوى القارة، والمساعدة في إدماج منظمات إقليمية منفصلة مثل آسيان ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي و‌مجلس تعاون الخليج و‌الاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي.
رقم : 1143543
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