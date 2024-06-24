سوريا: المدفعية الإسرائيلية تستهدف قرية الحميدية في ريف القنيطرة الأوسط

وأكد مصدر أنّ العدوان الإسرائيلي لم يسفر عن وقوع أي إصابات، بينما وقعت خسائر مادية.

يٌذكر أنّ ضابطاً سورياً استشهد من جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف موقعين تابعين للجيش السوري في ريفي القنيطرة ودرعا، الأربعاء الماضي، وأدى إلى وقوع خسائر مادية أيضاً.

واستهدف العدوان الإسرائيلي موقعيْن في "عين النورية" بريف القنيطرة الشمالي، ومحيط "صيدا" في ريف درعا الغربي.

وتشهد المنطقة المتداخلة بين القنيطرة ودرعا عادةً تحليقاً للطيران المسيّر التابع للاحتلال، ليُقابل بتصدي الدفاعات الجوية السورية.

وقبل ذلك، وتحديداً في الـ3 من حزيران/يونيو الجاري، نفّذ الاحتلال عدواناً جوياً استهدف مدينة حلب، وأدى إلى ارتقاء شهداء وتسجيل جرحى، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع السورية