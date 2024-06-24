الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله

أسطورة الجيش الذي لا يقهر سقطت أمام بسالة وعزيمة حزب الله فبالإضافة إلى حرب الاستنزاف التي تخوضها المقاومة الإسلاميّة ضدّ الكيان منذ تشرين الأوّل الماضي، يتأكّد يومًا بعد يومٍ، أنّ حزب الله أثبت لكلّ مَنْ في رأسه عينان أنّ الردع الإسرائيليّ لم يتآكل فقط، بل انتهى.

وعليه أوضحت صحيفة هارتس العبرية نقلاً عن مصدرٍ عسكريٍّ إسرائيليٍّ رسميٍّ، أنّه منذ بدء عملية طوفان الأقصى في تشرين الاول الفائت، يقوم (حزب الله) بشكل شبه يومي بإطلاق المُسيّرات من لبنان إلى شمال "إسرائيل"، بما في ذلك مسيّراتٍ استطلاعيّةٍ ومخابراتيّةٍ، ومسيّراتٍ انتحاريّةٍ، وأخرى هجوميّةٍ،

وأوضح المصدر أيضا أن حزب الله يستخدم الصواريخ الدقيقة والمقذوفات الأخرى ضدّ الدبابات، والتي تنجح جميعها في اجتياز منظومات الدفاع الإسرائيليّة وإصابة الأهداف بدقّةٍ، طبقًا لأقوال المصدر.

ووفقا للصحيفة العبريّة فإنه قبل عدّة أسابيع تمكّنت طائرة دون طيّارٍ من ضرب منطاد (طال شماييم)، والذي يُعتبر إسرائيليًا بمثابة منشأةٍ إستراتيجيّةٍ، لافتةً إلى أنّه يبعد عن الحدود اللبنانيّة مسافة 30 كم، وتابعت الصحيفة: إنه في الأسبوع نفسه نشر حزب الله فيديو يُظهِر طائرةً دون طيّارٍ من النوع الهجوميّ تضرب بصاروخيْن قاعدةً عسكريّةٍ بمستوطنة (المطلّة) على الحدود الشماليّة.

وفي سياق متصل ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكيّة، نقلاً عن مصار رفيعةٍ في كلٍّ من واشنطن وتل أبيب، أنّ المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكيّ، جو بايدن، قلقون للغاية من أنّ أنظمة الدفاع الجويّ الإسرائيليّة، بما في ذلك (القبة الحديدية)، لن تكون قادرة على مواجهة التحديات في حال اندلاع حربٍ شاملةٍ مع حزب الله.

وقال مسؤول كبير في الإدارة للشبكة “نقدّر أنّ بعض أنظمة القبة الحديدية على الأقل سوف تنهار”، ويُعتقد أن حزب الله اللبنانيّ يمتلك نحو 150 ألف صاروخ يمكنه استخدامها لاستهداف البنية التحتية الإسرائيلية، علمًا أنّ "إسرائيل" اعترفت بأنّ الجبهة الداخليّة ليست جاهزةً للحرب، وأنّها ستتعرّض لعشرات آلاف الصواريخ من حزب الله في حال اندلاع المواجهة الشاملة بين الطرفين.

في حين صرح ثلاثة مسؤولون أمريكيون لشبكة (سي.إن.إن) أنّ نظراءهم الإسرائيليين يشاركونهم هذه المخاوف ويخططون لنقل الأنظمة في محيط غزة إلى الشمال استعدادًا لهجومٍ محتملٍ ضدّ حزب الله.

وحسب المصادر الرفيعة في تل أبيب، قال مسؤولون إسرائيليون للولايات المتحدة: إنّ أنظمة القبة الحديدية من المرجح أنْ تتعرض للانهيار في سيناريو يطلق فيه حزب الله عددًا كبيرًا من الأسلحة دقيقة التوجيه، والتي تمتلكها المنظمة المدعومة من إيران في ترسانتها، حسب ما ذكرته شبكة (سي.إن.إن).

وحسب تصريحات مصادر أمريكية للشبكة الإخباريّة فإن“حقيقة أنّنا تمكنا من منع التدهور على الجبهة لفترةٍ طويلةٍ كانت معجزةً، إنّنا ندخل فترةً خطيرةً للغاية، وقد يبدأ شيء ما دون سابق إنذار” كما أنّ إسرائيل تعتقد أنّها لا تزال تملك الموارد اللازمة لشنّ هجومٍ ضدّ حزب الله، وخاصّةً بمجرد الانتهاء من هجومها على مدينة رفح جنوب غزة.

لكن الولايات المتحدة تشعر أنّ رفض "إسرائيل" تقديم بديلٍ قابلٍ للتطبيق لحكم حماس من شأنه أنْ يترك الجيش الإسرائيليّ متورطًا في غزة، الأمر الذي سيؤدّي إلى استنزاف الموارد التي قد يحتاجها لشنّ حملةٍ عسكريّةٍ ناجحةٍ ضدّ حزب الله.

وتابعت الشبكة الأمريكيّة قائلةً في تقريرها، نقلاً عن مصادرها في تل أبيب وواشنطن: إنّ المسؤولين الأمريكيين لم يبلغوا نظراءهم الإسرائيليين صراحة بمعارضتهم لشنّ هجومٍ على حزب الله، لكنّهم حذروا في الوقت عينه من أنّ مثل هذا الهجوم قد يؤدي إلى صراعٍ إقليميٍّ أكبر بكثير بمشاركةٍ مباشرةٍ من إيران، حسب المصادر التي اعتمدت عليها الشبكة الأمريكيّة في تقريرها.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أنّهم قد يشنون هجومًا يشبه الحرب الخاطفة، لكن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن تشكيكهم في إمكانية احتواء مثل هذا القتال.

بدوره حذر رئيس جهاز “الشاباك” الإسرائيلي السابق يوفال ديسكين من “تهديد وجودي”، مؤكدا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو “يقودهم إلى أزمة متعددة الأبعاد”.

وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن بنيامين نتنياهو يخوض عدة معارك بآن واحد في غزة ولبنان، ومع أهالي الأسرى الإسرائيليين وحكومة الحرب التي حلّها.

وكتبت الصحيفة الأمريكية أن نتنياهو زعيم منخرط في معارك عديدة، ولا تزال بلاده في خضم هجوم عسكري غير مسبوق ضد حركة “حماس” وقطاع غزة منذ أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لـ"إسرائيل" مع لبنان، وتبادل المسؤولين الإسرائيليين و”حزب الله” اللبناني التهديدات بحرب واسعة.

وتطرق مقال الصحيفة إلى لجوء نتنياهو أيضا إلى الصراعات الأقرب إلى الوطن والبعيدة عنه عندما حل مؤخرا “حكومة الحرب” التي تضم زمرة من المسؤولين والمنافسين والسياسيين ومن هم أكثر اعتدالا منه.

وأدت الخلافات حول طريقة تعامل نتنياهو مع الصراع واسترضاء اليمين المتطرف في "إسرائيل" إلى الابتعاد عن الغرض من “حكومة الحرب”.. حيث تشاجر مع جنرالات إسرائيل مع تصاعد الخلافات العامة القادمة من كبار الضباط في "إسرائيل"، على حد تعبير الصحيفة.

ثم هناك الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي هاجمه نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب حجب توريد الأسلحة عن "إسرائيل" وإحباط هدفها المتمثل في هزيمة “حماس” بشكل كامل.