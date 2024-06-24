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الاثنين 24 حزيران 2024 ساعة 15:41

الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة العقوبات الـ14 ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة العقوبات الـ14 ضد روسيا
وجاء في بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "قرّر المجلس، فرض تدابير تقييدية ضد 116 فرداً وكياناً، يتحمّلون المسؤولية عن أعمال تقوّض أو تهدّد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها"، حد قول البيان.
 
وشملت الحزمة الجديدة عقوبات على شركات من الصين وكازاخستان وقيرغيزستان وتركيا والإمارات بزعم "التحايل على القيود المفروضة على روسيا"، ودعم الصناعة العسكرية الروسية.
 
كما فرض الاتحاد عقوبات على "أسطول الظل" الروسي، مستهدفاً 27 سفينة "تساهم في حرب روسيا ضد أوكرانيا".
 
وفي 23 شباط/فبراير الفائت، أعلن الاتحاد الأوروبي عن الحزمة الـ 13 من العقوبات ضد روسيا، وشملت حينها 106 من الأفراد و88 من الكيانات القانونية.
 
يُشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي فرض على روسيا عدّة حزمات من العقوبات شملت استهداف صادرات النفط الرئيسية لموسكو، وقطع بنوكها عن نظام "سويفت" لتحويل الأموال واستهداف شخصيات روسية هامة، منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وقد صرّح المسؤولون الأوروبيون أكثر من مرة بأنّ العقوبات الغربية تهدف إلى إضعاف روسيا، لكن نتائجها جاءت عكسية، وأثَّرت في اقتصاد أوروبا وأضعفته.
 
وأفشلت القوات الروسية الهجوم الأوكراني المضاد، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدّمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
رقم : 1143553
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