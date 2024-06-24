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الاثنين 24 حزيران 2024 ساعة 15:52

جيش النيجر: مقتل عضو بارز في تنظيم "داعش" غرب البلاد

جيش النيجر: مقتل عضو بارز في تنظيم "داعش" غرب البلاد
وأكدت قيادة الجيش مقتل المدعو عبد الله سليمان عدوال، الذي وصفته بأنه "عضو مؤثر في تنظيم داعش".

وأضاف الجيش أن عدوال قتل في غارة استهدفته غرب البلاد في منطقة تيلابيري في المنطقة الحدودية الواقعة بين دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وقال الجيش أيضاً إن "9 إرهابيين آخرين قتلوا يوم الخميس واعتقل 31 آخرين في عملية ضد المسلحين في المنطقة".

كما أكد الجيش أنه "دمر وسائل نقل" تابعة للمسلحين و"سيطر على وسائل اتصالهم".

يذكر أن تيلابيري تتعرض للعديد من الهجمات المسلحة، ما دفع السكان إلى النزوح من المنطقة إلى مناطق أكثر أمناً.
رقم : 1143558
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