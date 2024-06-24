أبرز تطورات طوفان الأقصى 24-6-2024

وأكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف تجمعين للاحتلال وآلياته؛ الأول في جنوبي حي تل السلطان، والآخر خلف برج المصري في محيط مدرسة الخطيب جنوبي مدينة رفح، وذلك بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.



وأعلنت استهدافها أيضاً تمركزاً لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم" جنوبي غربي مدينة غزة، وذلك بقذائف "الهاون".



إلى جانب ذلك، استهدفت سرايا القدس مستوطنتي "أفيشالوم" و"حوليت" في غلاف غزة، برشقة صاروخية مركزة. وفي كيان الاحتلال، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية دوي صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الغلاف.



في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثّق كميناً محكماً نفّذته ضدّ قوات الاحتلال في مخيم الشابورة، وسط رفح، حيث دمّرت دبابتين إسرائيليتين، بعد استهدافهما بقذيفة "R.P.G" وعبوة برميلية.



بدورها، استهدفت كتائب شهداء الأقصى تجمعات الاحتلال، وخط إمداد تابعاً له في "نتساريم"، برشقة صواريخ من نوع "107".



ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد عن استهدافها القوات الإسرائيلية في محيط مسجد العطار، غربي رفح، برشقة صواريخ من نوع " 107 " وقذائف "الهاون" من عيار 60 ملم.



وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ "جيش" الاحتلال، الجمعة الماضي، بمقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين، بينهم 3 أُصيبوا بجروح خطرة، خلال معارك قطاع غزة.



وبهذا، يزيد عدد قتلى "الجيش" الإسرائيلي على 664 بين ضابط وجندي منذ بدء "طوفان الأقصى" في 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وبحسب الأرقام التي أعلنها الاحتلال، أُصيب أكثر 3860 عسكرياً منذ بداية الحرب، بينهم ما يزيد على 1947 أُصيبوا منذ بداية المعارك البرية في قطاع غزة.



وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر بكثير مما يعلن.



وفي سياق متصل أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بوصول 28 شهيداً و66 جريحاً إلى مستشفيات قطاع غزّة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: "ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة إلى 37626 شهيداً و86098 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".



كما أشارت الوزارة إلى أنّه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".م

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وأفاد مصدر في قطاع غزّة، اليوم الاثنين، أنّ طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت بقنبلةٍ محيط مسجد الأبرار في حي الزيتون أكبر أحياء مدينة غزّة في الجنوب الشرقي منها، مضيفاً أنّ قصفاً مدفعياً استهدف شرقي الحي أيضاً.



وقال إنّ "قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف المناطق الجنوبية لحي الشيخ عجلين غربي مدينة غزّة". بدوره، أعلن الدفاع المدني في القطاع أنّ طواقمه "انتشلت شهيدين في مدينة غزة".



وأشار إلى أنّ "4 شهداء وعدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال لمخيم البريج وسط قطاع غزّة".



وأضاف أنّ "مستشفى العودة استقبل جثمان شهيد و4 إصابات بعد استهدافٍ مدفعي إسرائيلي في شمالي النصيرات وسط قطاع غزّة، وارتقى شهيد آخر عند ساعات العصر في قصفٍ استهدف شمال النصيرات".



وفي رفح جنوبي قطاع غزّة، قال المصدر إنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف غربي المدينة، متابعاً أنّه ارتقى شهيد وجرح آخر في قصفٍ إسرائيلي استهدف مدنيين في منطقة "كف ميراج الغربي" في رفح، ما ارتقى شهيد في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح.