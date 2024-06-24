الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 حزيران 2024 ساعة 17:41

الخطوط الحديدية السورية تحقق أرباحاً لأول مرة منذ 14 عام

الخطوط الحديدية السورية تحقق أرباحاً لأول مرة منذ 14 عام
وفي بيان اليوم، قال الأعرج إن نقل 600  ألف طن من البضائع خلال عام 2024 حقق للمؤسسة اكتفاءً ذاتياً عبر الإيرادات، رغم الصعوبات التي تواجهها المؤسسة من صعوبة تأمين القطع البديلة والمواد والمعدات والآليات لإعادة ترميم وتأهيل البنى التحتية.
 
وفي هذا السياق قدرت الخطوط الحديدية السورية خسائر منشآتها بأكثر من 60 تريليون ليرة سورية جرّاء ما تعرضت له من أعمال إرهابية وتخريبية خلال الحرب على سوريا.
 
واعتبر الأعرج أن المؤسسة هي من أكثر  قطاعات الدولة السورية تضرراً بفعل الأعمال الإرهابية المسلحة، والتي أدّت إلى تدمير 80 بالمئة من البنى التحتية وتخريبها وسرقة المستودعات والمخازن وتفكيك وسرقة الأدوات اللازمة والبنية التحتية لها.
 
فيما أدت الأعمال الإرهابية المسلحة إلى إخراج 2026 كم من الخطوط الحديدية عن الخدمة، بقي منها 1500 كم من إجمالي طول الشبكة البالغ 2552 كم خارج الخدمة، بحسب الأعرج.
رقم : 1143570
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
24 حزيران 2024
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
24 حزيران 2024
صنعاء ستكشف اعترافات موسعة جديدة لشبكة التجسس
صنعاء ستكشف اعترافات موسعة جديدة لشبكة التجسس
22 حزيران 2024
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
السید مهدي نوراني
21 حزيران 2024
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
21 حزيران 2024
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
21 حزيران 2024
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
21 حزيران 2024
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
21 حزيران 2024
بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية
بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية
21 حزيران 2024
من هزيمة تل أبيب النهائية إلى النصر المؤکد للمقاومة في قطاع غزة
من هزيمة تل أبيب النهائية إلى النصر المؤکد للمقاومة في قطاع غزة
20 حزيران 2024
مخبر: سياسات حكومة الشهيد رئيسي غيرت المعادلات الدولية بالكامل
مخبر: سياسات حكومة الشهيد رئيسي غيرت المعادلات الدولية بالكامل
20 حزيران 2024
وزير الداخلية: الانتخابات الرئاسية ستجرى بنزاهة وامانة تامتين
وزير الداخلية: الانتخابات الرئاسية ستجرى بنزاهة وامانة تامتين
20 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟