الخطوط الحديدية السورية تحقق أرباحاً لأول مرة منذ 14 عام

وفي بيان اليوم، قال الأعرج إن نقل 600 ألف طن من البضائع خلال عام 2024 حقق للمؤسسة اكتفاءً ذاتياً عبر الإيرادات، رغم الصعوبات التي تواجهها المؤسسة من صعوبة تأمين القطع البديلة والمواد والمعدات والآليات لإعادة ترميم وتأهيل البنى التحتية.

وفي هذا السياق قدرت الخطوط الحديدية السورية خسائر منشآتها بأكثر من 60 تريليون ليرة سورية جرّاء ما تعرضت له من أعمال إرهابية وتخريبية خلال الحرب على سوريا.

واعتبر الأعرج أن المؤسسة هي من أكثر قطاعات الدولة السورية تضرراً بفعل الأعمال الإرهابية المسلحة، والتي أدّت إلى تدمير 80 بالمئة من البنى التحتية وتخريبها وسرقة المستودعات والمخازن وتفكيك وسرقة الأدوات اللازمة والبنية التحتية لها.

فيما أدت الأعمال الإرهابية المسلحة إلى إخراج 2026 كم من الخطوط الحديدية عن الخدمة، بقي منها 1500 كم من إجمالي طول الشبكة البالغ 2552 كم خارج الخدمة، بحسب الأعرج.