لبنان: حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في موقعين

وأعلنت المقاومة أنها استهدفت انتشاراً آخر لجنود "جيش" الاحتلال في محيط موقع السماقة الإسرائيلي العسكري، في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، بالقذائف المدفعية.

ولفتت المقاومة إلى أنّ العمليتين، اليوم الاثنين، جاءتا دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

بدوره، أكد مصدر رصده عدة استهدافات من لبنان في اتجاه مواقع وأهداف عسكرية إسرائيلية، على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأشار إلى استهداف موقع حدب يارين على دفعتين، وإطلاق نيران مباشرة في اتجاه هدف عسكري إسرائيلي في وادي هونين.

من جهتها، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة "كيلاع" للاشتباه في دخول طائرة معادية، وإطلاق صفارات إنذار في "حروفيش" و"ميرون" و"تسفعون"، عند الحدود الشمالية.

ويواصل الاحتلال اعتداءات على لبنان، ولاسيما جنوبيّه، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي طيرحرفا والطيبة، وشنّت طائرات الاحتلال غارة على بلدة عيترون، اخترقت جدار الصوت في أجواء بلدات أخرى.

ومع استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد أهداف تابعة للاحتلال، منذ نحو 9 أشهر، أقرّ رئيس حزب "اليمين الوطني" الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن "الوضع في الشمال سيئ للغاية ومُهين".

بدوره، قال المُنسّق العسكري في مستوطنة "المطلة"، يوسي لفيت، إنّ 50% من المستوطنين لن يعودوا بعد ما حدث من ضربات من لبنان.