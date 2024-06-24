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الاثنين 24 حزيران 2024 ساعة 20:11

تفكيك خلية هددت ملك ماليزيا ورئيس وزرائها

تفكيك خلية هددت ملك ماليزيا ورئيس وزرائها
وأعلن وزير الداخلية الماليزي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، القبض على 6 رجال وامرأتين يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش في مطلع الأسبوع في أربع ولايات مختلفة بالدولة التي تقع جنوب شرق أسيا.
 
وقال الوزير في بيان اليوم الإثنين، إن الثمانية اعتقلوا بعد عدة عمليات نفذت في أيار الماضي. وأضاف أن بينهم ربة منزل،  وعاطل عن العمل، وموظف بمؤهل عال، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
 
وجاءت الاعتقالات بعد أكثر من شهر من هجوم على مركز للشرطة في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا أسفر عن مقتل ضابطين، وإصابة ثالث واشتبهت السلطات في البداية في أن المهاجم مرتبط بحركة الجماعة الإسلامية المتشددة، في إندونيسيا، لكنها رجحت  لاحقاً  أنه تصرف بمفرده.
 
وبعد يوم من الحادث، اعتقلت السلطات رجلين يحملان منجلاً، لمحاولتهما دخول القصر الوطني، ولقاء الملك .
رقم : 1143589
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