الصين: يجب على أميركا أن تعيد النظر في سياسة العقوبات ضد إيران

وفي كلمته خلال اجتماع مجلس الامن حول الاتفاق النووي والقرار 2231 ، وصف سفير الصين وممثلها لدى الأمم المتحدة خطة العمل الشاملة المشتركة "إنجازا عظيما" وقال إنه ينبغي إحياؤها في أقرب وقت ممكن.



وقال هذا الدبلوماسي الصيني الكبير في الأمم المتحدة إن الشرق الأوسط المنكوب بالأزمات يحتاج إلى اتباع خطة العمل الشاملة المشتركة.



وطلب ممثل الصين من الاتحاد الأوروبي تنفيذ دوره التنسيقي.



كما أثار ممثل الصين العلاقات التجارية مع إيران كحافز لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وطلب من الولايات المتحدة إعادة النظر في سياسات العقوبات ضد إيران.



ودعا ممثل الصين أيضا إلى اتباع نهج بناء وطلب من عدد من البلدان عدم استخدام مسألة تخصيب اليورانيوم من قبل إيران كذريعة لإثارة قضايا ومخاوف أخرى بشأن اجراءات إيران.