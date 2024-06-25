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الثلاثاء 25 حزيران 2024 ساعة 06:56

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفًا عسكريًا في حيفا

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفًا عسكريًا في حيفا
وجاء في هذا البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، ويردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الإثنين الموافق 24 / 6 / 2024، هدفاً عسكرياً في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.
(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
 
رقم : 1143642
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