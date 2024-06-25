الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 حزيران 2024 ساعة 08:32

15 شهيداً بينهم شقيقة إسماعيل هنية في غزة

15 شهيداً بينهم شقيقة إسماعيل هنية في غزة
وأكد المركز الفلسطيني للاعلام أنه بين الشهداء شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إضافة إلى عدد من النساء والأطفال.

كما اشارت وكالة سما الاخبارية عن مصادر صحفية ان عرف من شهداء عائلة هنية الذين ارتقوا بعد قصف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب غزة الليلة الماضية، بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحماس:

- زهر عبد السلام هنية (أم ناهض)
- ناهض غازي هنية

- زوجته إيمان أحمد هنية

- محمد ناهض هنية

- اسماعيل ناهض هنية

- مؤمن ناهض هنية

- زهر ناهض هنية

- شهد ناهض هنية

- آمال ناهض هنية

وما زال عدد منهم تحت الأنقاض

يذكر أن إسماعيل هنية فقد 3 من أبنائه هم حازم وأمير ومحمد و3 من أحفاده، في قصف صهيوني استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة أبريل الماضي.

وفي 21 نوفمبر 2023 استشهد جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لإسماعيل هنية في قصف صهيونية وذكرت وسائل إعلام فلسطينية حينها أنه استشهد هو وابنته.

كما استشهدت الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية رؤى همام في الـ10 من نوفمبر 2023 في قصف للاحتلال استهدف منزل ذويها في قطاع غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال اليوم الثلاثاء نسف المربعات السكنية وقصف المناطق المأهولة واستهداف مراكز الإيواء، حيث أضطر حي النمساوي في مدينة خانيونس بصدد مغادرة منازلهم نتيجة تهديدات الجيش الصهيوني بقصفها.

وشن الطيران الحربي الصهيوني سلسلة غارات على القطاع، وتركزت الغارات على تل السلطان غربي رفح، وبيت لاهيا، ما أوقع شهداء وجرحى.

وجددت المدفعية الإسرائيلية نسف المربعات السكنية وقصف المناطق المأهولة واستهداف مراكز الإيواء، حيث أضطر حي النمساوي في مدينة خانيونس بصدد مغادرة منازلهم نتيجة تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفها.

وانتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني عشرات الشهداء والجرحى في 3 استهدافات على مدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة حي الدرج، ومدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، ومنزل يعود لعائلة الزميلي بحي الشجاعية.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 الماضي، إلى 37 ألفا و626 شهيدا، و86 ألفا و98 مصابًا، إضافة لآلاف المفقودين، وفقا لمعطيات حديثة نشرتها وزارة الصحة بغزة.
رقم : 1143653
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
24 حزيران 2024
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
24 حزيران 2024
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
24 حزيران 2024
صنعاء ستكشف اعترافات موسعة جديدة لشبكة التجسس
صنعاء ستكشف اعترافات موسعة جديدة لشبكة التجسس
22 حزيران 2024
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
السید مهدي نوراني
21 حزيران 2024
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
21 حزيران 2024
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
21 حزيران 2024
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
21 حزيران 2024
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
21 حزيران 2024
بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية
بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية
21 حزيران 2024
من هزيمة تل أبيب النهائية إلى النصر المؤکد للمقاومة في قطاع غزة
من هزيمة تل أبيب النهائية إلى النصر المؤکد للمقاومة في قطاع غزة
20 حزيران 2024
مخبر: سياسات حكومة الشهيد رئيسي غيرت المعادلات الدولية بالكامل
مخبر: سياسات حكومة الشهيد رئيسي غيرت المعادلات الدولية بالكامل
20 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟