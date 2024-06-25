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الثلاثاء 25 حزيران 2024 ساعة 08:46

مقاومو القسام والأقصى يستدرجون قوة للاحتلال ويستهدفونها في طولكرم

مقاومو القسام والأقصى يستدرجون قوة للاحتلال ويستهدفونها في طولكرم
وأوضحت أنه في عملية مركبة ودقيقة من خلال الرصد والمتابعة والتسلل الدقيق، استدرجت مركبة تقل عدداً من جنود العدو داخل مركبة ومن بعد ذلك قمنا باستهداف كل من بداخل المركبة بتوفيق الله وعونه.

وأكدت الكتائب: “ونقول للعدو هذا ليس إلا رد أولي على جرائمه التي يرتكبها بحق أهلنا بقطاع غزة وسنذيقك الأفظع والأعظم بعون الله وسنجعل للحديث بقية”.

وشددت على أن العملية تأتي ضمن معركة طوفان الأقصى وتسطر وحدة الدم والسلاح وتحت خندقٍ واحد بلمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية في الميدان.

وأضافت: “يا شعبنا الكريم المعطاء نحييكم بتحية الله ونقول لكم سنكون لكم درعاً منيعاً بإذن الله ولن نتكلم كثيراً سنجعل افعالنا تسبقُ كلامنا ولا نتعامل بالتهديد أنما بالأفعال فتقدم أن كنت شجاعاً سنأتيكم بالموت الزؤام بقوة الله ونحن تحت راية واحدة وسنقاتلكم تحت خندقٍ واحد بإذن الله”.
رقم : 1143656
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