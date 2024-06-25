قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين فلسطينيين من بيت لحم

وأفادت مصادر أمنية لمراسلي "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت على اياد جعبة (26 عاما) من بلدة الدوحة غربا، ومهدي محمد فرارجة (21 عاما) من منطقة الكركفة، ونضال خالد سويلم (40 عاما) من منطقة واد شاهين وسط بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال على حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق بيت لحم الأسير المحرر شادي كامل مصلح من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وداهمت منزل المواطن هلال مشاعلة وفتشته.



كما سرقت قوات الاحتلال، مصاغا ذهبيا ومبلغا ماليا من أحد المنازل في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.



وأفادت مصادر امنية لمراسل (وفا)، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن الفلسطيني يعقوب عزت أبو لطيفة، مساء أمس، وفتشته، وسرقت منه مصاغا ذهبيا، ومبلغا ماليا.