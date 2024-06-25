بوتين: الساسة الغربيون لم يكلفوا أنفسهم بالاطلاع على فحوى مبادرة موسكو للسلام في أوكرانيا

ونقل موقع RT عن بوتين قوله اليوم في رسالة بعثها للمشاركين في قراءات بريماكوف السنوية تلاها مساعده للشؤون الدولية يوري أوشاكوف: “إننا نعوّل على المشاركين في المنتدى إيلاء الاهتمام المطلوب للأفكار الروسية لصياغة الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة والتعاون متبادل المنفعة في القارة الأوراسية، إضافة إلى مقترحاتنا الجديدة للحل السلمي للأزمة الأوكرانية”.



وأعرب بوتين عن أمله في أن يتعامل المشاركون في المنتدى مع هذه المبادرة بشكل مدروس وعقلاني، وأن يتمكنوا من إدراك أنها تؤسس فعلاً لإنهاء النزاع والانتقال إلى تسويته السياسية والدبلوماسية خلافا للعديد من الساسة الغربيين الذين لم يكلفوا أنفسهم حتى بالاطلاع بشكل معمق على فحوى تلك المبادرة.



وطرح بوتين في وقت سابق هذا الشهر مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا تنص على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة، وإعلان كييف قبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي وعسكري، والتخلي عن طموح الانضمام لحلف الناتو وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح وتفكيك البنى التنظيمية للنازية.