مصرع امرأة وإصابة 4 في هجوم طائرات مسيرة أوكرانية بمقاطعة بيلغورود الروسية

ووفق موقع RT أفاد غلادكوف على التلغرام اليوم بأن 4 أشخاص أصيبوا في مناطق متفرقة من المقاطعة جراء هجوم المسيرات الأوكرانية.



وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية الليلة الماضية 30 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية على مقاطعتي بيلغورود وفورونيج جنوب غرب روسيا.



وأوضح غلادكوف أن مدينة ومناطق بيلغورود تعرضت لهجوم مكثف بطائرات دون طيار أسفر عن وقوع إصابات وبعض الأضرار المادية في البنى التحتية والمنازل والسيارات.



وتستهدف قوات كييف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، مستهدفة البنى التحتية والمناطق السكنية ما يؤدي إلى أضرار مادية وبشرية.