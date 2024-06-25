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الثلاثاء 25 حزيران 2024 ساعة 10:33

أبو مرزوق: علاقة حماس مع إيران "جيدة"

أبو مرزوق: علاقة حماس مع إيران "جيدة"
ولفت أبومرزوق في حوار مع برنامج "نيوزميكر" على قناة RT العربية، ردا على سؤال حول مفهوم "توحيد الجبهات"، إلى أنه جرى ربط الساحات في لبنان واليمن والعراق بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف: "هذه رسالة واضحة لكل الأطراف بأن هؤلاء فعلا يقومون بمسؤولياتهم وعلى الآخرين أن يقوموا بربع ما يقوموا به هؤلاء".

واشار إلى أن "حماس" ترحب بكل من يقدم لها الدعم سواء من روسيا أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن تصوره لآفاق إنهاء هذه الحرب، أكد أبو مرزوق أن "الجيش الإسرائيلي سينكسر وسيخرج مهزوما من قطاع غزة".

وأردف في هذا الجانب: "قرار الانسحاب خاص بالإسرائيلي ونحن نرى الخلافات التي تثار بين الجيش من جانب ومع الولايات المتحدة من جانب آخر".

واعتبر أن التغيرات التي نراها في المشهد الاسرائيلي "إنما هي نتيجة فشل وليس نتيجة نجاح.. والفشل ينتج مثل هذه الخلافات .. وهم لم يحققوا أي هدف من أهدافهم عدا عن قتلاهم وأسراهم المتبقين".
رقم : 1143678
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