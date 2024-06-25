مصرع 5 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة وسط الصين

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية في المقاطعة قولها اليوم: إن السيول الجبلية التي شهدتها محافظة يوانلينغ أدت إلى مصرع أربعة أشخاص، مشيرة إلى أنه تم العثور اليوم على جثة شخص آخر كان مفقوداً في وقت سابق.



وأضافت السلطات: إنه تم تفعيل إجراءات الطوارئ وتنظيم الجهود لضمان توافر الإمدادات الضرورية واستعادة خدمات الطاقة والاتصالات والنقل.



ومنذ يومين لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، جراء انهيار أرضي وقع في إحدى محافظات مقاطعة هونان، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المقاطعة، فيما أجلت السلطات الصينية أمس آلاف الأشخاص، وأغلقت عشرات المعالم السياحية بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في مدينة هوانغشان بمقاطعة آنهوي شرق الصين.