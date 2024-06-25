كنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز القوة الوطنية

وأضاف، أدرك العديد من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية البارزة والمعروفة، أهمية الانتخابات الرئاسية، وجاءوا إلى إيران للمشاهدة والتعبير عن أبعاد هذا الحدث السياسي المهم للغاية، وكذلك مستوى المشاركة ولعب الأدوار للشعب الإيراني العظيم والبصير والصانع للتاريخ في هذه الانتخابات.



وتابع، إن زيارة 180 صحفيا أجنبيا إلى إيران لتغطية تطورات الانتخابات وعملية إجرائها تدل علي أهمية مكانة ودور إيران وتطوراتها علي الساحة الإقليمية والدولية وتأثير هذه الانتخابات على سياسة إيران الداخلية والخارجية.



وأضاف، لا شك أن نجاح إيران العزيزة هو الرغبة المشتركة لجميع الإيرانيين وسيظهر الرعايا الايرانيون في خارج البلاد مرة أخرى حبهم الكبير لإيران العزيزة بمشاركتهم الحماسية والملحمية في هذه الانتخابات.