بيسكوف: أي خطة حول أوكرانيا لا بد أن تستند إلى الوقائع على الأرض

ونقل موقع RT عن بيسكوف قوله تعليقاً على الأنباء حول وضع مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطة بشأن أوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة: إننا “منفتحون على المفاوضات حول أوكرانيا لكن لا بد أن تكون أي خطة مستندة إلى الوقائع على الأرض في ظل تقدمنا العسكري، ويمكننا في ظل ذلك تقييم هذه الخطة عندما يتم طرحها”.



وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين طرح مؤخراً مقترحات للسلام “لم يقبلها الغرب والأوكرانيون أنفسهم”.



وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز إن خطة مستشاري ترامب تقضي في حال فوزه بالانتخابات بدفع أوكرانيا للمفاوضات مع روسيا تحت طائلة وقف المساعدات إلى السلطات في كييف.