عشرات الجنود لجيش الاحتلال يرفضون العودة لغزة

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام للعدو أن المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يغادرون شهرياً إلى الخارج دون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار العدوان على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.