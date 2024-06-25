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الثلاثاء 25 حزيران 2024 ساعة 12:55

خارجية الفلبين أكدت عزمها اجراء حوار مع الصين بعد الاشتباك الأخير في بحر الصين الجنوبي

خارجية الفلبين أكدت عزمها اجراء حوار مع الصين بعد الاشتباك الأخير في بحر الصين الجنوبي
وأوضح مانالو أمام مجلس الشيوخ أن بلاده تأمل بعقد اجتماع ثنائي في مطلع تموز "للبحث في الحوادث الأخيرة خصوصا".

وأضاف "لطالما اعتقدنا بأولوية الحوار ويجب تفضيل الدبلوماسية حتى ازاء الحوادث الخطرة، وإن كنت اعتبر ذلك تحدياً أيضاً".

وأشار الوزير إلى أن البلدين شكلا مجموعة عمل الاسبوع الماضي.

والاثنين، هاجم بحّارة من خفر السواحل الصيني، سفينة فلبينية تقوم بمهمة إمداد للجنود الفلبينيين المتمركزين على متن سفينة عسكرية معطّلة في جزيرة سكند توماس المرجانية في بحر الصين الجنوبي.

وكان قد أعلن الجيش الفلبيني، أنّ خفر السواحل الصيني صعد إلى سفن تابعة للبحرية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي، وصادر أسلحة كانت على متنها، في مواجهة أدّت إلى إصابة بحّار بجروح خطرة.

وتقع جزيرة سيكند توماس على مسافة حوالى 200 كيلومتر من جزيرة بالاوان الفيلبينية وأكثر من الف كيلومتر عن هاينان، أقرب جزيرة صينية كبيرة.
رقم : 1143710
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