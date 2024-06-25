37658 شهيداً منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 263 على القطاع ارتفع إلى 37658 شهيداً و86237 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



من جهة أخرى أوضح الدفاع المدني في غزة أن طواقمه عاجزة عن الاستجابة إلى نداءات الاستغاثة بسبب كثافة قصف الاحتلال ونفاد الوقود لتشغيل المعدات، مشيراً إلى أن الاحتلال استهدف خلال الـ 48 ساعة الماضية أربعة مراكز إيواء وأحد عشر منزلاً، ما أدى إلى استشهاد العشرات وخلف مئات الإصابات.