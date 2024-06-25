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الثلاثاء 25 حزيران 2024 ساعة 14:22

استطلاع مواطني أوروبا.. فرنسا الأكثر تشاؤما والدنمارك تفاؤلا

استطلاع مواطني أوروبا.. فرنسا الأكثر تشاؤما والدنمارك تفاؤلا
وباستثناء الدنمارك، لم تكشف أي من الدول الأوروبية التي شملتها دراسة "يوغوف" في أواخر مايو وأوائل يونيو عن سعادتها بشكل خاص بالطريقة التي تسير بها الأمور، أو الإفراط في تفاؤلها بشأن المستقبل.
 
وعندما سئلوا عما إذا كانوا يعتقدون أن بلادهم في وضع سيئ في الوقت الحالي، أجاب 80% من المشاركين في المملكة المتحدة بـ"سيء للغاية" أو "سيء إلى حد ما"، مقارنة بـ71% في فرنسا، و70% في ألمانيا، و68% في إيطاليا، 67% في إسبانيا، 49% في السويد، و25% في الدنمارك.
 
وكان البريطانيون أيضا هم الأكثر احتمالا للقول إن حالة بلادهم كانت "أسوأ بشكل عام" من الدول الغربية الأخرى، حيث قال 43% إن جميع الدول الأخرى أو معظمها كانت أفضل حالا، واعتقد 35% أن المملكة المتحدة كانت في المتوسط، و10% فقط يعتقدون أن الوضع أفضل، وذلك بالمقارنة مع 41% من الإيطاليين الذين شعروا أن بلادهم في حالة أسوأ من الآخرين، و40% من الإسبان، و34% من الألمان، و29% من الفرنسيين، و27% من السويديين، و6% من الدنماركيين.
 
وعندما سئل الناس عما إذا كانوا يتوقعون أن تتحسن الأمور على المستوى الوطني خلال العام المقبل، كان الفرنسيون الأكثر تشاؤما، حيث توقع 50% منهم العكس، ويعتقد 30% أن الأمور "ستبقى على حالها". أما في ألمانيا قال 43% إنهم يتوقعون أن تتفاقم الأمور نحو الأسوأ.
 
وجاء البريطانيون في المركز الثالث الأقل تفاؤلا بين الدول التي شملها الاستطلاع، حيث توقع 39% منهم أن تتدهور حالة بلادهم أكثر، يليهم الإسبان 35%، والإيطاليون 30%، والسويديون 28%. وكان الدنماركيون هم الأكثر ابتهاجا ​​مرة أخرى حيث اعتقد 15% فقط أن الأمور ستزداد سوءا.
 
يذكر أن الناخبين في المملكة المتحدة سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 4 يوليو في اقتراع من المتوقع أن ينهي 14 عاما من حكم المحافظين، في حين من المرجح أن تؤدي الجولة الثانية من التصويت في فرنسا في 7 يوليو إلى زيادة كبيرة في دعم اليمين المتطرف.
رقم : 1143716
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