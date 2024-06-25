السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة

وفي كلمة ألقاها لمناسبة عيد الغدير، أكد السيد خامنئي أنّ اقتران هذه الانتخابات بالمشاركة الشعبية الواسعة "يدلّ على رفعة الجمهورية الإسلامية"، ويجعلها ساحةً "تنتصر فيها إيران على أعدائها".

وأضاف: "على من يريد أن يرى الجمهورية الإسلامية قويةً أن يشارك في هذه الانتخابات".

أما لدى تناوله المواصفات التي ينبغي أن تتوفّر في الرئيس الجديد، فقد أشار السيد خامنئي إلى "وجوب انتخاب من يتبع أسس الثورة الإسلامية ونهجهها"، موضحاً أنّ "امتلاك الأهلية المطلوبة يتيح للشخص تفجير كل طاقات الجمهورية الإسلامية وإمكاناتها".

وإذ أوضح قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران "أنّنا لا ندعو إلى بناء سور وقطع العلاقات مع الخارج"، فإنّه حثّ على "ألا يربط الإيرانيون أنفسهم (ومصالحهم) بالخارج".

"إيران قادرة على التقدم من دون الاتكال على الأجانب"

وفي هذا الإطار، شدّد السيد خامنئي على قدرة إيران على التقدّم من دون الاتكال على الأجانب، "على الرغم من وجود الأعداء".

في السياق نفسه، لفت السيد خامنئي إلى أنّ بعض السياسيين في إيران "يتصوّرون أنّه يجب الارتباط بالدول العالمية الكبرى، ويرون أن لا إمكان للتقدم من دون هذه العلاقة"، موضحاً أنّ "من يخفق قلبه للولايات المتحدة لن يستطيع إدارة البلاد بصورة جيدة".

واستذكر السيد خامنئي حكومة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، مؤكداً أنّها "تمكّنت من توظيف الإمكانات الإيرانية بصورة أفضل"، مضيفاً أنّ "هذا ما يجب أن تعمل عليه الحكومة المقبلة".

وفي ما يتعلّق بالعلاقات مع الدول الأخرى، لفت السيد خامنئي إلى أنّ حكومة الشهيد رئيسي عملت على تقوية العلاقات في الخارج، داعياً إلى الالتزام بالاستقلال والشجاعة الوطنيين.

ويأتي ما قاله قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران اليوم بعد ما أكد سابقاً أنّ الانتخابات الرئاسية مهمة جداً وتمثّل استحقاقاً كبيراً يمكن أن يحقق الكثير للبلاد، بحيث أولى نسبة المشاركة فيها الأهمية الكبرى.

وإذ أشار السيد خامنئي إلى أنّ الانتخابات ستشهد "منافسةً كبيرةً بين المرشحين"، فإنّه شدّد على أنّ "مشهد الانتخابات سيكون لخدمة الشعب، وليس صراعاً لكسب الكرسي".

يُذكر أنّ إيران ستكون على موعد مع الانتخابات الرئاسية الجمعة المقبل، في الـ28 من الشهر، والتي يتنافس فيها 6 مرشحين هم: سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بور محمدي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين هاشمي، ومسعود بزشكيان.