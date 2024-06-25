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الثلاثاء 25 حزيران 2024 ساعة 15:09

بعد استشهاد شقيقته في مجزرة إسرائيلية.. هنية: الدماء لن تزيدنا إلا يقيناً بالانتصار

بعد استشهاد شقيقته في مجزرة إسرائيلية.. هنية: الدماء لن تزيدنا إلا يقيناً بالانتصار
واحتسب هنية شقيقته وأفراد عائلتها شهداء، مؤكداً أنّهم "فازوا بالشهادة في منزلة مباركة ومعركة خالدة منتصرة".

وتقدّمت لجان المقاومة في فلسطين بالتعازي من هنية وكل العائلات التي تعرّضت، ولا تزال، للإبادة الإسرائيلية، مشددةً على أنّ استمرار المجازر بدعم وتشجيع من الولايات المتحدة والغرب، ومباركة من أنظمة التطبيع، لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

يُذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرةً بحق عائلة هنية، أسفرت عن ارتقاء 10 من أفرادها، بينهم أم ناهض، حيث استهدف منزلاً لها في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، فجر اليوم الثلاثاء.

وحمّلت الحركة الإدارة الأميركية المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر استمرارها في منح الحكومة الإسرائيلية و"جيشها" المجرم الغطاء السياسي والعسكري، إلى جانب الوقت لإنجاز مهمة التدمير والإبادة في القطاع.

وليست هذه المرة الأولى التي يستهدف الاحتلال أفراداً من عائلة هنية، ففي في الـ10 من نيسان/أبريل الماضي، الذي تزامن مع أول أيام عيد الفطر، اغتال 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس، و4 من أحفاده. كما ارتقت حفيدة شابة له في الـ11 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وانسحب استهداف أفراد من عائلة هنية خلال "طوفان الأقصى" على الضفة الغربية، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية شقيقته صباح من منزلها في بلدة تل السبع في النقب، جنوبي الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك في مطلع نيسان/أبريل.
رقم : 1143723
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