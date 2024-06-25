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الثلاثاء 25 حزيران 2024 ساعة 15:11

کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم

کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أنّ دماء شقيقته أم ناهض وأبنائها وأحفادها تختلط بدماء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وكل أماكن وجود الشعب الفلسطيني، ولن تزيده "إلا ثباتاً على الموقف ورسوخاً في المسار ويقيناً بالانتصار".

وكتب ناصر كنعاني في رسالة على حسابه في الفضاء الافتراضي: الانتخابات في إيران مظهر من مظاهر الديمقراطية الدينية، وإن المشاركة الواسعة للإيرانيين في الانتخابات تجعلهم يلعبون دورا فعالا وحاسما في إدارة البلاد، وتزيد القوة الوطنية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية.

وأضاف: لقد أدرك العديد من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية البارزة والمعروفة، أهمية الانتخابات الرئاسية، وجاءوا إلى إيران للمشاهدة والتعبير عن أبعاد هذا الحدث السياسي المهم للغاية، وكذلك مستوى المشاركة ولعب الأدوار للشعب الإيراني العظيم والبصير والصانع للتاريخ في هذه الانتخابات.

وقال إن زیارة 180 صحفيا أجنبيا إلى إيران لتغطية تطورات الانتخابات وعملية إجرائها تدل علی أهمية مكانة ودور إيران وتطوراتها علی الساحة الإقليمية والدولية وتأثير هذه الانتخابات على سياسة إيران الداخلية والخارجية.

وشدد بالقول: لا شك أن نجاح إيران العزيزة هو الرغبة المشتركة لجميع الإيرانيين وسيظهر الرعايا الإيرانيون في خارج البلاد مرة أخرى حبهم الكبير لإيران العزيزة بمشاركتهم الحماسية والملحمیة في هذه الانتخابات.
رقم : 1143725
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