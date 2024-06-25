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الثلاثاء 25 حزيران 2024 ساعة 15:13

رئيس الحكومة المصرية يعتذر للشعب ويعد بوقف 'قطع الكهرباء'

رئيس الحكومة المصرية يعتذر للشعب ويعد بوقف
وقال مدبولي، إن "مصر ستتمكن من الوقف الكامل لتخفيف الأحمال بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو تموز المقبل"، مؤكدا الاستمرار في تخفيف الأحمال لـ3 ساعات خلال الأسبوع الجاري على أن يتم تخفيضها إلى ساعتين بداية من الأسبوع المقبل.
 
وأضاف مدبولي: "تجاوزنا الأزمة المالية الخانقة ويتبقى لنا حل أزمة الكهرباء ولدينا خطة لعلاجها"، متابعا: "شغلنا الشاغل أن نصل إلى حل حاسم لأزمة انقطاع الكهرباء وخصوصا بعد انقطاعات الأمس".
 
وأكد رئيس الحكومة المكلف، أن "مشكلة أزمة انقطاع الكهرباء في مصر ستحل في نهاية عام 2024"، مشيرا إلى أن شهر يونيو/ حزيران الحالي شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة مما تسبب في زيادة مدة تخفيف الأحمال.
 
وأشار مدبولي إلى أن مدينة أسوان سجلت درجات حرارة زادت عن 50 درجة نتيحة الموجة الحارة غير المسبوقة التي شهدتها مصر، لافتا إلى موجة الحر الحالية تزامنت مع عودة طاقة العمل في الدولة ما تسبب في حجم استهلاك غير مسبوق.
 
وأكد أن "مصر توقفت عن تصدير الغاز في الصيف لتغطية الاحتياجات الداخلية"، مشيرا إلى أن "هناك أحد الحقول في دول الجوار تعطل أمس لمدة 12 ساعة ما أثر على تغذية الشبكة في مصر".
 
وأوضح أن مصر "ستقوم باستيراد 300 ألف طن مازوت بقيمة 180 مليون دولار لتأمين الاحتياطات اللازمة لتغذية محطات الكهرباء"، مؤكدا تخصيص مليارا و180 مليون دولار لتأمين احتياجات الطاقة لتغذية محطات الكهرباء لتجنب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.
 
وكان مصدر مصري رفيع المستوى قال، في وقت سابق اليوم، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته للحكومة بالتركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن".
 
وكانت الحكومة المصرية أصدرت توضيحًا بشأن زيادة فترات قطع التيار الكهربائي، ما تسبب في حالة من الاستياء الشعبي خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة.
رقم : 1143726
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