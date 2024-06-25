عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق

ونبه الشيخ الخزعلي من أن “هناك تسريبات تفيد بنية الكيان الإسرائيلي الغاصب توسيع عملياته بالهجوم على لبنان الحبيبة وعلى المجاهدين في حزب الله”.



وبشأن العدوان على غزة، أوضح الشيخ الخزعلي، “بعد مضي تقريبا 9 أشهر على عدوان الكيان الصهيوني على غزّة، لا نلاحظ أي ضغط حقيقي باتجاه إيقاف مسلسل القتل والتدمير”، مؤكدا، أن “غزة تشهد قتلا وتهجيرا وتدميرا يوميا ومستمرا على مرأى العالم أجمع”.



وأكد الخزعلي، أن “موقف العراق من أحداث غزة هو موقف واضح سواء على مستوى المرجعية الدينية والحكومة العراقية وفصائل المقاومة العراقية والشعب العراقي”، مشيرا إلى، أن “الدول العظمى أو الكبرى لم تقم بأي خطوة حقيقية لوقف ما يجري في غزة، سوى الاستمرار في دعم الكيان الصهيوني الغاصب على جرائمه”.