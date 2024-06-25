الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 حزيران 2024 ساعة 18:40

"رويترز": مستشارو ترامب يقدمون خطةً لإنهاء الحرب في أوكرانيا

"رويترز": مستشارو ترامب يقدمون خطةً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
وتقضي الخطة المقدمة إلى ترامب، إبلاغ كييف بأنّها لن تحصل على الأسلحة الأميركية، في حال رفضها دخول محادثات السلام مع روسيا. 
 
وقال أحد مستشاري ترامب للأمن القومي، الجنرال المتقاعد كيث كيلوج، إنّ واشنطن سوف تحذر موسكو، من رفضها المحادثات، وإلا "سيؤدي ذلك إلى زيادة الدعم الأميركي لأوكرانيا".
 
وقال ​​فليتز إن ترامب أبدى رداً إيجابياً على الخطة. وأضاف: "لا أزعم أنه وافق عليها أو وافق على كل كلمة فيها، لكن ما تلقيناه من تعليقات أسعدنا".
 
وتعد هذه الخطة الأكثر تفصيلاً من مستشاري ترامب، اللذين قالا، "إنه يستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا إذا فاز على الرئيس جو بايدن في انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر".
 
موسكو سوف تظل منفتحة على المحادثات
من جهته، رد الكرملين على التقرير الصادر عن وكالة "رويترز"، وقال إن أي خطة سلام، تقترحها الإدارة الأميركية المستقبلية المحتملة بقيادة ترامب، "يجب أن تعكس الواقع على الأرض، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيظل منفتحاً على المحادثات".
 
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين لـ "رويترز"، إن "قيمة أي خطة تكمن في الفروق الدقيقة مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحقيقي على الأرض".
 
وأضاف أن الرئيس بوتين قال مراراً وتكراراً، إن "روسيا كانت وستظل منفتحة على المفاوضات"
 
وكان بوتين قد أعلن أنه سيكون مستعداً لمحادثات السلام، إذا انسحبت القوات الأوكرانية من مناطق أعلنت روسيا ضمها إليها بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
 
وقال بيسكوف: "أنتم تعلمون أن بوتين طرح مؤخراً مبادرة للسلام، والتي للأسف لم يقبلها الغرب ولا الأوكرانيون أنفسهم".
رقم : 1143755
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
إيران: في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة يستعرضون مواقفهم في الشأن الاقتصادي
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم
25 حزيران 2024
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
السيد خامنئي للإيرانيين: اختاروا المرشح الملتزم بنهج الثورة
25 حزيران 2024
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
السيد الحوثي: واشنطن "طاغوت العصر"
24 حزيران 2024
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
24 حزيران 2024
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
لماذا يخشى الأمريكيون والصهاينة طريق طهران-البحر الأبيض المتوسط؟
24 حزيران 2024
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
24 حزيران 2024
صنعاء ستكشف اعترافات موسعة جديدة لشبكة التجسس
صنعاء ستكشف اعترافات موسعة جديدة لشبكة التجسس
22 حزيران 2024
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
السید مهدي نوراني
21 حزيران 2024
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
21 حزيران 2024
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
21 حزيران 2024
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
21 حزيران 2024
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
21 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟