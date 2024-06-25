وزير السياحة الجزائري: 2.2 مليون سائح أجنبي زاروا بلادنا في 2023

وأوضح الوزير ذاته في كلمة له، بمناسبة اليوم الوطني للسياحة، أنّ السنة الماضية، عرفت توافداً كبيراً للسياح من بينهم 2.2 مليون سائح أجنبي.

وأوضح الوزير في كلمة، اليوم الثلاثاء، خلال اليوم الوطني للسياحة تحت شعار "إعلام هادف.. لسياحة رائدة"، قرأها نيابة عنه مدير ديوان وزير السياحة، أن الديناميكية التي يعرفها قطاع السياحة، خاصة ما يتعلق منه بتشجيع الاستثمار وتحسين الخدمات والرقمنة، أصبحت تعطي ثمارها وتساهم في حركية نشطة في كل الولايات خاصة في المواسم الصحراوية والساحلية".

وأضاف أن هناك 800 مشروع استثماري سياحي، يجري العمل على إنجازها، وقال "إن عام 2023 عرف تدفقاً مميزاً للسياح الأجانب من مختلف الجنسيات، إذ سجلت الجزائر دخول حوالي 3.3 مليون سائح، من بينهم 2.2 مليون سائح أجنبي".

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الجزائرية، تعمل على تشجيع السياحة في الجزائر، حيث تسعى إلى جذب 10 ملايين سائح بحلول 2030.

وكان وزير السياحة، قد ذكر في وقت سابق، أنّ الحكومة اتخذت خطوات جادة، من أجل تحسين السياحة في الجزائر، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوات تشمل إصدار تأشيرات إلى صحراء الجزائر، وتقديم تسهيلات للمغتربين، وإتاحة الأراضي للمستثمرين في قطاع السياحة.