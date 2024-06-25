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الثلاثاء 25 حزيران 2024 ساعة 18:48

في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً

في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي: 3 مجازر في قطاع غزة و37658 شهيداً
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: "ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة إلى 37658 شهيداً و86237 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".
 
كما أشارت الوزارة إلى أنّه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
 
من جهته، أعلن المفوض العام للأونروا، أنّ 10 أطفال، يفقدون ساقاً أو ساقين في غزة يومياً، وأضاف أن تمويل الوكالة يكفي حتى نهاية آب/أغسطس فقط.
 
بدوره، حذّر الهلال الأحمر في غزة، من انتشار الأوبئة بسرعة، بسبب نقص الخدمات في المخيمات وتحلل جثامين الشهداء.
 
وقالت الأمم المتحدة إن الوضع الكارثي الغذائي في غزة، يؤثر في نحو 450 ألف شخص.
 
الاحتلال يستمر بقصف المدنيين في قطاع غزة
كذلك، أكد مصدر في قطاع غزّة، أن القصف الإسرائيلي على منزل وسط خان يونس، وخيمة نازحين في مواصي رفح، أودى بحياة 7 شهداء وإصابة آخرين.
 
وفي خان يونس أيضاً، سقط شهيدان و3 إصابات، نتيجة استهداف الاحتلال منزلاً وسط المدينة.
 
بدورها، تلقت طواقم الدفاع المدني بحسب مراسلنا، نداء استغاثة عن استهداف مركز إيواء بغارة إسرائيلية غرب مدينة غزة.
 
وفي شمال غرب مدينة رفح، قال المراسل، إن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً، استهدف محيط مستودعات وكالة "البركسات"، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة على مدينة غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
 
خطر المجاعة لم ينته في قطاع غزة
أظهر تقرير لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أنّ خطر المجاعة لا يزال قائماً بشدة في قطاع غزة.
 
رقم : 1143760
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