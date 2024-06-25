سوريا: منشقون عن الجولاني يطالبون بزيارة سجونه والكشف على المعتقلين داخلها

وقال المهدي أن اللجنة التي تشكلت، تنتظر موافقة الجولاني، لتبدأ عملها في تقصي الحقائق داخل السجون، والوقوف على حقيقة وجود عدد كبير من النساء، إضافة إلى مئات الأطفال، بناء على شهادة أحد المفرج عنهم مؤخراً.

كما شدّد المهدي على أن عمل اللجنة، "سيكون رفع الظلم الذي يمارسه الجولاني بحق المعتقلين في سجونه".

وتضم اللجنة 7 رجل وامرأتين، من بينهم القيادي السابق في "جبهة النصرة"، أبو مالك التلي، المشهور بخاطف راهبات معلولا، والذي كان قد انشق عن الجولاني قبل 4 سنوات بعد خلافات معه. واعتقله الجولاني ومن ثم أفرج عنه بوساطة من أبو ماريا القحطاني، الذي قتل مؤخراً داخل تفجير في مضافته بمدينة سرمدا شمال ادلب.

وتداولت أوساط معارضة للجولاني في إدلب، عن وجود أكثر من 5000 معتقل في سجون الجولاني، معظمهم من أهالي المحافظة ومقاتلين في فصائل أخرى وأجانب، بالإضافة إلى رقم غير معلوم من المعتقلين في سجون سرية منتشرة في الجبال القريبة من الحدود السورية التركية.

واستبعدت مصادر معارضة، أن يسمح الجولاني للجنة من زيارة السجون كلها، في حال تم السماح لها، حيث طالبوا أن تكون الزيارة تشمل كل السجون بدون استثناء وبدون شروط.

وكان الجهاز الأمني العام التابع للجولاني، قد شن خلال اليومين الماضيين، حملة اعتقالات واسعة، طالت ناشطين ومتظاهرين في مناطق متفرقة بريف ادلب، حيث أشارت مصادر محلية للميادين في إدلب، أن أكثر من 50 شخصاً اعتقلهم جهاز أمن الجولاني من منازلهم وبكمائن، خلال 48 ساعة ماضية.