"بلومبرغ": العملية على جبهة لبنان قد تدفع "إسرائيل" نحو الكارثة

ورأت الوكالة، أنّ المقابلة التلفزيونية الأخيرة لنتنياهو، كانت مثيرة للقلق بقدر ما كانت توضيحية، وأن الاستنتاج المنطقي الوحيد منها هو أنّ "استراتيجية نتنياهو للحرب في غزة هي إلزام إسرائيل بصراع إلى أجل غير مسمّى".

واعتبرت الوكالة أنه بات من الصعب، رفض ادعاءات منتقدي نتنياهو في "إسرائيل"، الذين يقولون إنه يحتاج إلى الحرب لتجنّب انهيار حكومته على يد اليمين، مما يتركه لمواجهة حساب شخصي بسبب الإخفاقات الأمنية.

وقال نتنياهو إن المرحلة المكثفة من الحرب في غزة، "ستنتهي قريباً"، مما يفسح المجال لمرحلة جديدة تحتفظ فيها "إسرائيل" بالسيطرة الأمنية على القطاع.

وأضاف أن "إسرائيل" ستنقل مسؤولية الإدارة المدنية إلى فلسطينيين غير محددين (ولكن ليس إلى السلطة الفلسطينية)، بدعم من بعض دول المنطقة.

لكن في الوقت نفسه، استبعد نتنياهو أي "طريق يؤدي إلى دولة فلسطينية". وقال إنه لن يقبل إلا "بوقف مؤقت لإطلاق النار، لضمان إطلاق سراح الأسرى، الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس، وبعد ذلك يجب استئناف القتال".

ورأت الوكالة، أنّ العنصر الوحيد القابل للتحقيق في استراتيجية نتنياهو، "هو الاحتلال العسكري طويل الأمد لغزة".